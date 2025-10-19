Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Sözleşmeli personel aynı ünvanda kadrolu olarak merkezi atamada atanabilir mi?


19 Ekim 2025 02:19
Sözleşmeli personel aynı ünvanda kadrolu olarak merkezi atamada atanabilir mi?

Sözleşmeli üniversiteye yeni atanmış biri aynı ünvanda merkezi atamada atanabilir mi?

Örneğin; büro personeli olarak üniversiteye atanan biri merkezî atamada aynı ünvana atanabilir mi?

