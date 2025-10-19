Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

tayin


19 Ekim 2025 08:48
tayin

Arkadaşlar merhaba.5 Ay önce il içi tayine başvurmuştum ve çıktı. Şimdi ocak döneminde başvursam iller arasına il içi iller arasını etkiliyor mu?

Çok Yazılan Konular

İntihar teşebbüsüSağlık yatırımları genel müdürlüğüÇanakkale biga hk.Hac sağlık sınavı başvurusu başladı4B'den 4B'ye geçiş2025 İstifa sonrası tekrar atanma kurası İtirazÖzel sektör eş durumu tayiniHac sağlık personeli sınavıPersonel görev yeri ve zimmet durumu sorgulama çalışmıyorAcil bakım hemşireliği resertifikasyon sınavı

Sözlük

Bugün olanlar 1 Arif Erkin Güzelbeyoğlu 1 gram gümüş 250tl 1 Seveni üzerler,üzeni severler 1 mouse dizisi 1 the crowded roo 2 osmancık 1

Son Haberler

32 ilde FETÖ operasyonu: 41 tutuklamaSuriye'den Türkiye'ye 'Hamit' bebek için yaşam yoluMİT, Pakistan ile Afganistan arasındaki ateşkesin sağlanmasında aktif rol oynadıKKTC tarihinin en kritik seçimi bugün!Kapımızdaki tehlike: Çocuklar dilsel olarak fakirleşiyor!

Editörün Seçimi

Ekim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kim