il içi tayinden ne kadar süre sonra il dışı tayin isteyebilirim?


19 Ekim 2025 10:07
il içi tayinden ne kadar süre sonra il dışı tayin isteyebilirim?

ocak 2026 da 3. senem doluyor arkadaşlar. başka bir ilçeye gitmek istiyorum. oraya gittikten ne kadar süre sonra il dışına gidebilirim. 4. sene dolduğunda il dışı tayin hakkım doluyor. ama buradan çok bunaldığım ve biran önce gitmek istediğim için il içi tayin düşünüyorum. gittiğim yerde il dışı tayini isteyebilmem için 1 yıl mı beklemem gerekiyor? cevaplarsanız çok sevinirim

