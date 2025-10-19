Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Malul emekli olanlar ekpss ye girebilir mi?


19 Ekim 2025 12:45
Arkadaşlar.. Malulen emekli olanlar ekpss ye direkt girebilir mi? Yoksa öncelikle engelli raporu mu alması gerekir.. Yaklaşık 5 sene kadar önce emniyet hizmetleri sınıfından malulen emekli oldum.. Şimdi yeniden atanmak istiyorum.. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler..

kreatin
Memur
19 Ekim 2025 14:00
%40 üzeri engelli raporu olan herkes başvurabilir. atandıktan sonra sgkya dilekçe verip emekliliğini iptal etmeliler

Maverıck
Şube Müdürü
19 Ekim 2025 14:12
teşekkürler
kreatin, 49 dk. önce
