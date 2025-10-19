Alkollü araç kullanma

Arkadaşlar merhaba. Dün alkollü araç kullanmaktan ceza yedim fakat aracı kullanan kişi eşimdi. Otoparktan aracı çıkarması zor olur diye aracı otoparktan ben çıkarıp eşime verdim bu arada polis görmedim. Az ilerde çevirme varmış polis sürücü değişikliği yaptınız sizi gördüm dedi bana alkolmetre üfletti çevirmede yan koltukta olmama rağmen ehliyetimi aldı. Ayrıca 101 promil çıktığı için ifade verdim kamu davası da açılıyormuş. Bundan dolayı ceza alan var mı?

Buna yapacağım bir itirazda sonuç alabilir miyim başına böyle bir şey gelen var mı?

Valla ne yalan söyleyeyim polisi görsem sürücü değişikliği yapmaz devam ederdim. Kimse de farketmezdi.