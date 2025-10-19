Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Boşanma Durumunda Tayin Hakkım Var Mı?


19 Ekim 2025 15:27
Boşanma Durumunda Tayin Hakkım Var Mı?
Boşanma durumunda tayin hakkım var mı

fen-25
Şef
19 Ekim 2025 15:41

maalesef eskiden vardı artık yok.

sadece darp durumu olursa ve elinizde rapor olursa tayin oluyor hatta bir arkadaş tayin dönemi dışında tayin oldu çünkü darp raporu vardı.

onun dışında boşanmalarda hak yok diyee biliyorum.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Başöğretmenlik sertifikasını alamıyorum.Liselerin kısalmasının getireceği norm sorunu.Branş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.Kadrolu memurluktan istifa ederek sözleşmeli öğretmenliğe geçmekÖğretmen maaşları altına endekslenmelidir.Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.Maaş Bankasıyla Çalışmak İstememek Mümkün mü?Hizmet birleştirme hatasıNorm fazlasıymışım ne yapabilirim?Öğretmenler alan değiştiriyor ama memur öğretmenler öğretmenliğe geçemiyor.

Sözlük

the crowded roo 2

Son Haberler

Hollanda hükümeti, Çinli çip üreticisi Nexperia şirketine el koyduCevdet Yılmaz: Kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını diliyoruz'Dur' ihtarına uymayanlar yandı: 200 bin lira ödeyecekToprak Razgatlıoğlu 3. kez dünya şampiyonuBursa'da suç örgütü operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Editörün Seçimi

Ekim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kim