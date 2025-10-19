Kamu Personeli \ Akademik Personel
Akademik dergilerin ilk sayısında puan


19 Ekim 2025 15:41
İyi günler. Dergipark'ta yer alan hakemli akademik bir derginin ilk sayısından yayınlanan makalemizden akademik atanma ve yükseltilme için puan alabilir miyiz? Malum ilk sayıda ISSN olmuyor, bu bir engel mi?

