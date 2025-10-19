Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
İptal edilen disiplin cezası


19 Ekim 2025 16:13
Merhabalar. Disiplin cezamı mahkeme iptal etti. Emniyet istinafa başvurarak yürütmenin durdurulmasını istedi. İstinafta;

İstinaf talebine ilişkin dilekçede ileri sürülen hususlar, yürütülmesinin durdurulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine, oybirliğiyle kesin olarak karar verdi.

Bu aşamada emniyet tekrar dava açabiliyor mu?

Bu aşamada cezanın dosyamdan silinmesi için ne yapmam gerekiyor. Emniyet kendisi mi siliyor? Bu konuda bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi?

