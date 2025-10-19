Gündem \ Ekonomi
Erken kredi kapatma


19 Ekim 2025 16:59
Erken kredi kapatma
Arkadaşlar, yüksek meblağlı 6 taksitli bir kredim var. Biraz birikmiş param da var. Pazartesi bankaya gidip hepsini ödeyip bitirmek istiyorum. Faiz, KKDF ve BSMV'yi düşürürler mi?

