Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

2028 yılı promosyon anlaşması!!!


19 Ekim 2025 18:10
2028 yılı promosyon anlaşması!!!
benim tahminim 750bin tl

Veli4234
Aday Memur
19 Ekim 2025 18:31
ne diyon la değişik. boş yapma
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 banka promosyonuEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polisler21 Ekim Promosyon İhalesi Tek BaşlıkZam hayırlı olsunİçeriden bilgiEmeklilik Yaşı Tekrar 52 OlmalıUMUTyarı zamanlı çalışma 27 Aralık 2024 açığa alınanlar

Sözlük

the crowded roo 2

Son Haberler

Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'yi vuruyorKüresel Çip Krizi Kapıda: Otomobil Fiyatları Artabilir!Karın ağrısıyla hastaneye gitti: Hamile olduğunu öğrendiTutuklu eski Belediye Başkanı Erdem yoğun bakıma kaldırıldıFuat Oktay'dan Ateşkes değelendirmesi: Dünya Barışının Anahtarı Türkiye!

Editörün Seçimi

Ekim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kim