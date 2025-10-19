Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Devlet memuru hastaneye bağlı özel firma aracını kullanabilir mi


19 Ekim 2025 18:46
Devlet memuru hastaneye bağlı özel firma aracını kullanabilir mi

Devlet hastanesinde şoför kadrosunda atandım. 1.5 yıldır beni acil kayıtta görevlendirdiler. Benim yerime ambulans nöbetinde hizmetli kadrosundaki kişileri tutuyorlar. Yönetim şimdi bana diyorki hastanenin getir götür işlerini yapan bir firma aracı var. Adamlar memur veya işçi değil. Adaçlarda kiralık. Oraya beni vereceğini söylüyor. Buna hakkı var mı? Devlet memurı şoför firma aracı kullanır mı yardım ederseniz sevinirim

