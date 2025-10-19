KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : gül-feşan

SMMM yeterlilik sınavı online kurs katılamama hk.


19 Ekim 2025 19:37
SMMM yeterlilik sınavı online kurs katılamama hk.

Merhabalar,

Aramızda daha önce staj süresinden saydırmak için eğitim alan biri var mıdır? Son 7 8 ders kaldı. Özel bir durum sebebiyle sadece bugünkü 2 derse katılamadım. Diğer derslere full katılım sağladım. Hiç katılmamak staj süresinden sayılmayı engelliyor mu böyle bir durum yaşayan oldu mu ve ne oldu? Aşağıda bilgilendirmeyi iletiyorum. Otomatik etkinlik kaydı yapılsın hep evet. Buna göre oranı sağlarsam sorun olmayacak gibi...

TÜM DERSLERE KAYIT YAPTIRMAK ŞARTI İLE

SMMM yeterlilik sınavlarına hazırlık ONLİNE kurs süresi toplam 186 saattir. Kursun tamamına kayıt yaptırmak sureti ile, kursa devam süresinin en az %75 oranından (140

saatten) az olmaması koşuluyla 3 ay staj süresinden sayılacak, Kurs devam süresinin %86 (160 saat) ve üzerinde olması koşuluyla 4 ay staj süresinden sayılacaktır. Ancak

kursa devam oranının %75 (140 saat)ʼden az olması halinde staj süresinden sayılmayacak ve sertifika düzenlenemeyecektir. TÜM DERSLERE KAYIT YAPTIRILMASI DURUMUNDA!

Çok Yazılan Konular

Tıp fakültesi okumak istiyorum

Sözlük

hattuşaş 1 the crowded roo 2 Göbeklitepe 1

Son Haberler

İletişim Başkanı Duran: Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davasının yanında olmaya devam edeceğizKahramanmaraş'ta arı sokması can aldıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tufan Erhürman'a tebrik mesajıDevlet Bahçeli: KKTC acilen Türkiye'ye katılmalıdır!Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş divan kurulu başkanı oldu

Editörün Seçimi

Ekim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kim