SMMM yeterlilik sınavı online kurs katılamama hk.

Merhabalar,

Aramızda daha önce staj süresinden saydırmak için eğitim alan biri var mıdır? Son 7 8 ders kaldı. Özel bir durum sebebiyle sadece bugünkü 2 derse katılamadım. Diğer derslere full katılım sağladım. Hiç katılmamak staj süresinden sayılmayı engelliyor mu böyle bir durum yaşayan oldu mu ve ne oldu? Aşağıda bilgilendirmeyi iletiyorum. Otomatik etkinlik kaydı yapılsın hep evet. Buna göre oranı sağlarsam sorun olmayacak gibi...

TÜM DERSLERE KAYIT YAPTIRMAK ŞARTI İLE

SMMM yeterlilik sınavlarına hazırlık ONLİNE kurs süresi toplam 186 saattir. Kursun tamamına kayıt yaptırmak sureti ile, kursa devam süresinin en az %75 oranından (140

saatten) az olmaması koşuluyla 3 ay staj süresinden sayılacak, Kurs devam süresinin %86 (160 saat) ve üzerinde olması koşuluyla 4 ay staj süresinden sayılacaktır. Ancak

kursa devam oranının %75 (140 saat)ʼden az olması halinde staj süresinden sayılmayacak ve sertifika düzenlenemeyecektir. TÜM DERSLERE KAYIT YAPTIRILMASI DURUMUNDA!