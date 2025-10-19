Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Üniversitede kadrolu teknikerin Sağlık Bakanlığı'nda teknikerliğe atanması


19 Ekim 2025 21:05
Üniversitede kadrolu teknikerin Sağlık Bakanlığı'nda teknikerliğe atanması

Merhabalar, 14 yıldır bir üniversitede teknikerim. Aöf Tıbbi Sekreterlik okudum ve Kpss ye girip Sağlık Bakanlığına atanmayı denemeyi düşünüyorum. Çünkü;

-Üniversitede referans olmadığı için tayin olamıyorum

-Sağlık Bakanlığı tekniker maaşı çok daha yüksek

Ama bazı çekincelerim var. Kadroluyken sözleşmeliye geçmenin bir dezavantajı olur mu? Hizmet birleştirmede sıkıntı olur mu?

Bir de atandım diyelim geçiş ne şekilde oluyor. Bilgilendirirseniz sevinirim

