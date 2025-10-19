KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : Lanet

Lise ve Önlisans Kpss arasındaki atama farkları


19 Ekim 2025 21:34
Lise ve Önlisans Kpss arasındaki atama farkları

Açıköğretim programcılık bölümüne bu sene yerleştim. Sizce bu sene ortaöğretim kpss ye girmem ve bi sonuç alamazsam 2 yıl sonra önlisans girmem mi mantıklı yoksa direk önlisans mı hazırlanmalıyım bazı arkadaşlar ortaöğretimden atamalar önlisansa göre çok az 90 alamazsan atama şansın çok düşük diyorlar temizlik görevlisi ilanı dahi çok nadir dediler elektrik-elektronik meslek lisesi mezunuyum teknisyen atamaları nasıl sizce

Çok Yazılan Konular

DHMİ elektrik teknikeri ataması 2025/2İş Makine surucusu (Mekatronik)Üniversitede memur olmak?DHMİ tekniker maaşı hakkında bilgisi olan var mı?2026 KPSS den kontenjanlar artar mı tahmini olan var mı

Sözlük

Göbeklitepe 1 hattuşaş 1 the crowded roo 2

Son Haberler

İletişim Başkanı Duran: Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davasının yanında olmaya devam edeceğizKahramanmaraş'ta arı sokması can aldıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tufan Erhürman'a tebrik mesajıDevlet Bahçeli: KKTC acilen Türkiye'ye katılmalıdır!Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş divan kurulu başkanı oldu

Editörün Seçimi

Ekim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kim