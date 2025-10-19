Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

İnfaz Korumaların Sesini Duyurup Dayanışmasına Yeni Bir Platform


19 Ekim 2025 22:55
İnfaz Korumaların Sesini Duyurup Dayanışmasına Yeni Bir Platform

Uygar infaz sistemi doğrultusunda İnfaz Koruma Memurlarının mesleğini ve teşkilatını daha ileri taşımak, bilgi ihtiyacını daha hızlı gidermek, yaşadığı sorunları aracısız iletmek amacıyla forum sitesi uygulamaya girmiştir. Tüm meslektaşlarımızı üye olarak destek vermeye davet ediyoruz.

http://foruminfazkoruma.com

Çok Yazılan Konular

3 ay vadeli faizsiz 100 bini nasıl çekeceğiz.Adalet hizmet sınıfıTüp Bebek Tedavisi nedeniyle tayinÜnvan Değişikliği Hangi Branşa Kaç Kişi Başvurdu?100.000 bin TL nakit avans tek başlık300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikGYS Denetimli serbestlik Şeflik sınavına girenlerMazeret Tayin Dilekçesinin PGM'ye gönderilmemesiMazeret Tayini hk

Sözlük

hattuşaş 2 the crowded roo 2 Göbeklitepe 1

Son Haberler

Kısmi Zamanlı Geçici Öğreticilikte Geçen Süre uzman ve başöğretmenlikte nasıl değerlendirilecek?Sıfır Atık Hareketi 193 ülkede yankı bulduTufan Erhürman, seçim tebriği için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer Türk yetkililere teşekkür ettiİletişim Başkanı Duran: Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davasının yanında olmaya devam edeceğiz9 yaşındaki çocuk arı sokması sonucu yaşamını yitirdi

Editörün Seçimi

Ekim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kim