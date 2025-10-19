Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Asaletini almış bilgisayar işletmeniyken yeni kpss puanı ile merkezi atamada memur kadrosu kazanılıp


19 Ekim 2025 23:59
Arkadaşlar merhaba durumu bilen var mı


ecemdertli
Aday Memur
20 Ekim 2025 00:00

Memur ünvanlı kadroya atanılabilir mi

