KPSS lisans 2026 P3 puanıyla iyi alım olacak diyorlar doğru mu?

Bunu kpss hocaları soyluyor normalde tasarruf tedbirleri kapsamındayız ve buna rağmen alımlar var 3 sene dolacak 2027 de galiba

Ben bir gıda müh sordum uzun senelerdir görev yapan şehrimiz bolu kadro açar mı açmasını bekliyorum dedi sizce çoğu şehir açar mı sadece tahminlerinizi merak ediyorum