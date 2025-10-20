KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

KPSS lisans 2026 P3 puanıyla iyi alım olacak diyorlar doğru mu?


20 Ekim 2025 06:06
KPSS lisans 2026 P3 puanıyla iyi alım olacak diyorlar doğru mu?

Bunu kpss hocaları soyluyor normalde tasarruf tedbirleri kapsamındayız ve buna rağmen alımlar var 3 sene dolacak 2027 de galiba

Ben bir gıda müh sordum uzun senelerdir görev yapan şehrimiz bolu kadro açar mı açmasını bekliyorum dedi sizce çoğu şehir açar mı sadece tahminlerinizi merak ediyorum


F4ntomm
Şef
20 Ekim 2025 08:08
Çoğu şehir açmaz.eskiden hangi şehirler ağırlıklı olarak açıyorda yine oralar açar. Sen tercih kılavuzunda -branş farketmez- doğru dürüst eskişehir iline memur alındığını gördün mü ? Sen tercih kılavuzunda doğru dürüst ordu iline memur alındığını gördün mü?
