Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Görevde yükselme mülakat


20 Ekim 2025 10:58
Görevde yükselme mülakat

Bugün görevde yükselme mülakatına giren oldumu acaba olduysa deneyimlerini paylaşabilir mi

Çok Yazılan Konular

3+1 Statüsünde boşanmaSağlık yatırımları genel müdürlüğüİllerin promosyon anlaşmaları (tek başlık)Özel sektör eş durumu tayiniSağlık bakanlığında eş tayiniÇanakkale biga hk.4B'den 4B'ye geçişİl içi-İller arası tayin hk.Devlet memuru hastaneye bağlı özel firma aracını kullanabilir mi?Hac sağlık sınavı başvurusu başladı

Sözlük

Bu günün sözü 1 bir ölünün anı defteri. 1 the crowded roo 2 elma püresi 1 hattuşaş 3 Göbeklitepe 1 psikoloji ile renklerin ilişkisi 1 Zenginliğin sırrı 1 pamuk 1 hititler 1

Son Haberler

Özel sağlık sigortasında 60 yaş altına ömür boyu yenileme imkanıFord, 291 bin aracı geri çağırdıEkrem İmamoğlu'na diploma davası: İkinci kez hakim karşısına çıkıyorYurt dışı ÜFE eylülde arttıPolisin 'dur' ihtarına uymadı: Canına mal oldu

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?