Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Psikiyatri raporu


20 Ekim 2025 12:42
Psikiyatri raporu

Merhabalar, bir üniversite hastanesinde 657li hemşire olarak çalışmaktayım. Eşimin kendi evimizde uykuda aniden rahatsızlanması sonucu ilk müdahalesine evde başlayarak 112 aracılığla kendi çalıştığım hastaneye götürdüm. Yoğunbakıma alınan eşimin yapılan tüm müdahaleler neticesinde 3.günün sabahında vefat ettiği bilgisi verildi? çalıştığım kurumda ne yazıkki tayin isteme hakkım yok, rapor alarak o ortamdan uzaklaşmak istiyorum, hatta bi daha o hastaneye gitmek istemiyorum bana kötü şeyler hissettirdiği için. İstifa etmem dahilinde Pskiyatriden alınan heyet raporu bir daha memurluğa girişte engel oluyor mu, bilginiz varsa yazarsanız çok sevinirim, iyi günler?

Çok Yazılan Konular

3+1 Statüsünde boşanmaSağlık yatırımları genel müdürlüğüSağlık bakanlığında eş tayiniÇanakkale biga hk.4B'den 4B'ye geçişİllerin promosyon anlaşmaları (tek başlık)Özel sektör eş durumu tayiniHac sağlık sınavı başvurusu başladıİl içi-İller arası tayin hk.Devlet memuru hastaneye bağlı özel firma aracını kullanabilir mi?

Sözlük

kişisel verilerimizin 600 TL'ye satılması 2 pamuk 1 Türk filmlerinde sessiz sinema 1 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 2 cebinde piton yılanı taşımak 3 gram gümüş 250tl 2 Gardaş gutlarım 3 hititler 1 Bu günün sözü 1 güne bir söz bırak 1

Son Haberler

AB, Rusya'dan gaz ithalatına 2028'de son verecekTez konuları ilan şartı olmaya devam ediyorErken teşhisle hayat kurtuluyor: İstanbul'da KETEM sayısı 24'e yükselecekUraloğlu: Ulaşım yatırımları, Türkiye'nin kalkınma lokomotifidirAdana'da iş yerinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?