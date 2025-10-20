Psikiyatri raporu

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gül-feşan
Çok Yazılan Konular
3+1 Statüsünde boşanmaSağlık yatırımları genel müdürlüğüSağlık bakanlığında eş tayiniÇanakkale biga hk.4B'den 4B'ye geçişİllerin promosyon anlaşmaları (tek başlık)Özel sektör eş durumu tayiniHac sağlık sınavı başvurusu başladıİl içi-İller arası tayin hk.Devlet memuru hastaneye bağlı özel firma aracını kullanabilir mi?
Sözlük
Son Haberler
AB, Rusya'dan gaz ithalatına 2028'de son verecekTez konuları ilan şartı olmaya devam ediyorErken teşhisle hayat kurtuluyor: İstanbul'da KETEM sayısı 24'e yükselecekUraloğlu: Ulaşım yatırımları, Türkiye'nin kalkınma lokomotifidirAdana'da iş yerinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası
Editörün Seçimi
2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?