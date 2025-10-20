Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Memur maaş zammı anayasa mahkemesine görüldü


20 Ekim 2025 14:27
Memur maaş zammı anayasa mahkemesine görüldü

Emekli Yargıtay üyesi Seyfettin gündüz memur maaş zammı enflasyonun altında olduğu için anayasanın bazı maddelerine aykırı bi durum oluşmuş

https://www.instagram.com/reel/DP9W6EDDL1T/?igsh=eDAzZjd2c3F6aXh5


m.r_f
Daire Başkanı
20 Ekim 2025 15:19

İki seneye kadar sonuç çıkar, biz de geriye dönük harçlık alırız devletten :D


sorumlumemur79
Aday Memur
20 Ekim 2025 15:25

son 4 yıl yapılan bütün enflasyon verileri hatalı veya kasten hatalı


Serkan1977
Memur
20 Ekim 2025 16:04

İsterlerse fizana göndersinler anayasa mahkemesi kararına uymuyor kimse sen neden bahsediyorsun

