20 Ekim 2025 17:32
112 ye att olarak atandı eşim bu son atamada,aynı ilde asm yada kkm geçiş yapabiliyor mu belirli bir süre çalışması mı lazim

