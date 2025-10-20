Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Öğrenciye Dokunma/Temas Bürokrasi


20 Ekim 2025 19:12
Öğrenciye Dokunma/Temas Bürokrasi

Bazı resimlerde bürokrat, mülki amir, yönetici vb. öğrencilere sarıldıklarını ya da temas ettiklerini görüyoruz.

Öğrencilerden bazılarından bu durumdan rahatsız oldukları yönünde şikayetler duyabiliyoruz. Rahatsız olan öğrencilere tavsiye olarak adet haline gelse de -rahatsızlığını bildiren ifade örnekleriyle- kendilerine temasa müsaade etmemeleri gerektiği söylenmeli.

Evet, çocuklarımız gibi görsek de bu konuya biz de dikkat etmeliyiz.

Hususen bürokratlara da bu konuda üst makamlardan uyarı iyi olur.

