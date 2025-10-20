Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

3+1 e tabi olan Sözleşmeli Personel Kurumlar arası görevlendirme süresi


20 Ekim 2025 19:46
3+1 e tabi olan Sözleşmeli Personel Kurumlar arası görevlendirme süresi

Arkadaşlar bir üniversitede sözleşmeli çalışıyorum, başka bir üniversiteye görevlendirme ile geçmek istesem kurumlar arası oldugu için görevlendirme süresi yine 13 ay mı oluyor, yoksa 6 ay ile mi sınırlı? Bilen varsa yardımcı olursanız çok sevinirim.

Çok Yazılan Konular

Eş durumu tayinmaaş iadesi Becayiş Tek Başlık Tüm Kurumlar3+1 deki +1 Tam olarak nedir?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?7433 sayılı kanunla mağdur edilenlerYedek asb'lık sözleşmeli personelliğe faydası olur muSözleşmeli personel aynı ünvanda kadrolu olarak merkezi atamada atanabilir mi?

Sözlük

Türk filmlerinde sessiz sinema 1 hakem kararları 3 kutnu 1 gram gümüş 250tl 2 Gardaş gutlarım 3 batıl inanç 1 Göbeklitepe 1 the crowded roo 2 ayasofya 2 hititler 1

Son Haberler

Bakan Tunç'tan CHP'li Başarır'ın açıklamalarına tepkiTakla atan ekip aracındaki 3 polis memuru yaralandıKira yükü ağırlaştı: Bankalar taşınma kredisi vermeye başladıTürk filmlerinde 'sessiz sinema' dönemi başladıGenç tır şoförü lastik değiştirirken başka bir tırın altında kaldı

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?