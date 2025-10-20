Eşi özel sektörde çalışan sağlık personelinin tayin talebi

Eşim 2018 yılından beri Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi'nde işaret dili tercümanı olarak çalışıyor. Ancak arada taşeron firma var. Şirket 2-3 yılda bir değişiyor. Ancak çalışma ili ve kurumu sabit kalıyor. Mart ayında şirket değişti. Yeni şirket ankarada şubeleri olmasına rağmen sgk ğirişlerini ve prim ödemelerini Erzurum ili üzerinden yapmış. Biz bunu tayin dilekçemize red geldiğinde öğrendik. Yani 2018 yılından beri bir çok şirket değişti ve hepsi primleri Ankara üzerinden ödüyordu. son şirket başka bir şehirden ödediği için tayin talebime red geldi. ben sağlık bakanlığında kadrolu personelim. bu durumda nasıl bir yol izlemem gerekiyor. Ankara 112 den aldığımız çalışır belgesini de ek olarak sunmuştuk ancak son prim ödemesi Erzurum ilinden olduğu için red aldık.

Eşim 2018 yılından beri Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi'nde işaret dili tercümanı olarak çalışıyor. Ancak arada taşeron firma var. Şirket 2-3 yılda bir değişiyor. Ancak çalışma ili ve kurumu sabit kalıyor. Mart ayında şirket değişti. Yeni şirket ankarada şubeleri olmasına rağmen sgk ğirişlerini ve prim ödemelerini Erzurum ili üzerinden yapmış. Biz bunu tayin dilekçemize red geldiğinde öğrendik. Yani 2018 yılından beri bir çok şirket değişti ve hepsi primleri Ankara üzerinden ödüyordu. son şirket başka bir şehirden ödediği için tayin talebime red geldi. ben sağlık bakanlığında kadrolu personelim. bu durumda nasıl bir yol izlemem gerekiyor. Ankara 112 den aldığımız çalışır belgesini de ek olarak sunmuştuk ancak son prim ödemesi Erzurum ilinden olduğu için red aldık.