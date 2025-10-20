Eşi özel sektörde çalışan sağlık personelinin tayin talebi

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gül-feşan
Çok Yazılan Konular
3+1 Statüsünde boşanmaSağlık yatırımları genel müdürlüğüSağlık bakanlığında eş tayiniEş durumu tayini2025 İstifa sonrası tekrar atanma kurası İtirazİllerin promosyon anlaşmaları (tek başlık)Özel sektör eş durumu tayiniÇanakkale biga hk.4B'den 4B'ye geçişKadrolu memurluktan sözleşmeliye geçiş işlemleri.
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?