2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 10. hafta


20 Ekim 2025 20:49
2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 10. hafta

Maç Başlangıcı: 24 Ekim 2025 Saat:20:00

Karagümrük-Kayseri

Kocaeli-Alanya

Gençlerbirliği-Konya

Trabzon-Eyüp

Samsun-Rize

**********************************

Antalya-Başakşehir

Galatasaray-Göztepe

Kasımpaşa-Beşiktaş

Gaziantep-Fenerbahçe

**********************************

Bandırma-Esenler

Sakarya-Keçiörengücü

Pendik-Serik

Bodrum-Iğdır

Maç Skoru: Galatasaray-Göztepe

