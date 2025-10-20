Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Gıdadaki fiyat artışlarına kim dur diyecek ?.


20 Ekim 2025 21:09
Gıdadaki fiyat artışlarına kim dur diyecek ?.
Arkadaşlar benzin, elektrik, su, doğalgaz, ve diğer giderlerle ilgili çok ciddi bir artışın olmadığı hakkaniyetli olmak gerekirse malumdur. Öncelikle giyimdeki; ve en önemlisi bu gıda giderlerindeki bu artışlara kim ve nasıl dur diyecek.. Herkes enflasyon artıyor diyor ama ; bu artış giyim ve gıda sektöründe fazlalıkla mevcut. Mesela 6 ay önce benzin 50 tl iken şu an 54 tl . 6 ay önce su faturam 430 tl iken şu an 500 tl civarı. Ama 6 ay önce 3 poşet market alışverişim 600-700 iken şimdi 2000 bin tl ödüyorum resmen. Ne olacak bu gidiş bilemiyorum.

Çok Yazılan Konular

Kamu İşçilerinin Yardımcı Hizmetler Sınıfına Alınması Çalışması2026 Ocak ZammıBankasız MaaşMemur memur olalı böyle zulüm görmedi.2026 temmuz memur zammıOcak 2026 zam tahimini2025 Ekim maaşlarımızı yazalımmemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimMemur maaş zammı anayasa mahkemesine görüldüEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar

Sözlük

Gardaş gutlarım 3 mrbeast'ın banka kuracak olması 1 manyezit 1 pamuk 1 cebinde piton yılanı taşımak 3 hititler 1 batıl inanç 1 kişisel verilerimizin 600 TL'ye satılması 2 kutnu 1 döteryum 1

Son Haberler

Bakan Tunç'tan CHP'li Başarır'ın açıklamalarına tepkiTakla atan ekip aracındaki 3 polis memuru yaralandıKira yükü ağırlaştı: Bankalar taşınma kredisi vermeye başladıTürk filmlerinde 'sessiz sinema' dönemi başladıGenç tır şoförü lastik değiştirirken başka bir tırın altında kaldı

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?