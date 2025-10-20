Gıdadaki fiyat artışlarına kim dur diyecek ?.

Arkadaşlar benzin, elektrik, su, doğalgaz, ve diğer giderlerle ilgili çok ciddi bir artışın olmadığı hakkaniyetli olmak gerekirse malumdur. Öncelikle giyimdeki; ve en önemlisi bu gıda giderlerindeki bu artışlara kim ve nasıl dur diyecek.. Herkes enflasyon artıyor diyor ama ; bu artış giyim ve gıda sektöründe fazlalıkla mevcut. Mesela 6 ay önce benzin 50 tl iken şu an 54 tl . 6 ay önce su faturam 430 tl iken şu an 500 tl civarı. Ama 6 ay önce 3 poşet market alışverişim 600-700 iken şimdi 2000 bin tl ödüyorum resmen. Ne olacak bu gidiş bilemiyorum.

