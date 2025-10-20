KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Uzman erbaş görev yaparken kaç yıl süre sonra Özel kuvvetlere geçebiliriz


20 Ekim 2025 23:49

Uzman erbaş görev yaparken kaç yıl süre sonra Özel kuvvetlere geçebiliriz
Soru çok basit uzman erbaş görevi alıp uzman erbaşken kaç yıl görev yaptıktan sonra özel kuvvetlere başvuru yapabiliriz. Yani minimum hizmet süresi kaç yıl olması gerekiyor. Bide Uzman erbaş görev yaparken zorluk yaşar mıyım yaşarsam ne gibi zorluk

