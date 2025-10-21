Dhmi Genel müdürlüğünde yapılan toplantılarda makina dışarıda bırakılıyor

Şimdiye kadar beraber mücadele ettiğimiz Elektrik birimi Genel Müdürlükte toplantılar yapıyor komisyon vasıtasıyla neden acaba ? Elektrik biriminin seyrüsefer geçme olayı olur mu olmaz mı diye ? Peki Makina birimi neden dışarıda bırakıldı.

Bugün elektrik birim orta gruptaysa ve 1. Gruba geçerse ortak gruptaki tüm birimler 1. Gruba geçmesi lazım. Hem terminalin yüzde 80 nine bakıp hikaye ile seyrüsefer geçeceklerse o zaman seyrüsefer olayı büyük bir yalandır ve tüm ortak grubu 1. Gruba almaları gerekmektedir..

Bugün Elektrik 1.Gruba geçerse Memur da, Güvenlik de , Makina da , Terminal Elektronik , İnşaat vs. Hepsinin geçmesi lazım.

Arka kapılar ardında birilerini eleyerek iş yapamazsınız.

Elektrik biriminin Makina biriminden hiç bir farkı yoktur.