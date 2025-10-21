Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
10 Yıl Hizmet Sonrası İstifa Eden Polisler İçin Harçsız Ruhsat Uygulaması


21 Ekim 2025 02:27
10 Yıl Hizmet Sonrası İstifa Eden Polisler İçin Harçsız Ruhsat Uygulaması

Konuyla ilgili bilgisi olan değerli meslektaşlarım bilgi verirse sevinirim.

10 yılını doldurarak istifa eden bir polis memuru, beylik tabancasını teslim edip yerine MKE?den aldığı tek tabancayı ruhsatlandırmak isterse, harçsız taşıma ruhsatı hakkını bu silah için kullanabilir mi, yoksa harçsız ruhsat sadece beylik tabancasını geri almak isteyenler için mi geçerli ?

