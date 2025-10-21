Görev Yeri Değişikliği hakkında

Bulunduğum ilde ama görev yaptığım ilçeye 90 km uzaklıkta başka bir ilçede görev yapan bir memur ile mesai saatleri dışında adli bir olay yaşadık. İdari boyuta da taşındı. Soruşturma başlatıldı ve müfettiş geldi. Bir ceza alacağımız kesin ancak müfettiş "görev yeri değişikliği de olabilir" dedi. Görev yerlerimiz bu kadar uzakken görev yeri değişikliği kararı verilebiliyor mu? Bilgisi olan yardımcı olabilir mi?

