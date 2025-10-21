Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

Görev Yeri Değişikliği hakkında


21 Ekim 2025 09:21
Bulunduğum ilde ama görev yaptığım ilçeye 90 km uzaklıkta başka bir ilçede görev yapan bir memur ile mesai saatleri dışında adli bir olay yaşadık. İdari boyuta da taşındı. Soruşturma başlatıldı ve müfettiş geldi. Bir ceza alacağımız kesin ancak müfettiş "görev yeri değişikliği de olabilir" dedi. Görev yerlerimiz bu kadar uzakken görev yeri değişikliği kararı verilebiliyor mu? Bilgisi olan yardımcı olabilir mi?

policeofficer63
Şef
21 Ekim 2025 09:32

Aynı şekilde kazandığım dava var iletişime geçin yardımcı olayım, diledikleri gibi at oynatabilirler tek çözüm mahkeme yolu

Toplam 1 mesaj

