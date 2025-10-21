Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

İl İçi Eş Durumu Tayin Dilekçesi


21 Ekim 2025 09:48
İl İçi Eş Durumu Tayin Dilekçesi

Merhaba arkadaşlar. İlçe tarım müdürlüğünde 17 aydır çalışıyorum. Çalıştığım ilçe, şehir merkezine bir buçuk saat uzaklıkta her gün şehir merkezine gidiş dönüş yapıyorum. ve eşimde şehir merkezinde bir devlet kurumunda işçi kadrosunda çalışıyor. Merkeze veya merkeze yakın ilçelerden birine tayinimin yapılması için 1 ay önce dilekçe verdim. Henüz dilekçeme cevap gelmedi. Dilekçeye uzun süre cevap yazmamaları yasal mı? Ve muhtemelen sonuç olumsuz olacak. Öyle bir durumda dava açsam davayı kazanma durumum ne olur acaba?

Çok Yazılan Konular

Eş durumu tayinmaaş iadesi Sözleşmeli personel aynı ünvanda kadrolu olarak merkezi atamada atanabilir mi?Becayiş Tek Başlık Tüm Kurumlar4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?7433 sayılı kanunla mağdur edilenler

Sözlük

kadınlara askerlik uygulaması 1 zengin olursam 1 hattuşaş 3 aydınlanma 1 Papa'nın ilk dış resmi seyahatini İznik'e yapacak olması 1 Mjallby 1 kutnu 1 mani 2 lisans süresini 3 yıla indirilmesi 1 kişisel verilerimizin 600 TL'ye satılması 2

Son Haberler

Erdoğan, Katar'la 24 Eurofighter Typhoon (Tranche 3A) alımını görüşüyorCHP kongresine daveti reddeden muhtara hakaret iddiasıİstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu: 186 tutuklama'URAP Türkiye Sıralaması'nda BARÜ'den önemli yükseliş'Kim kısa sürede mezun olmak istemez ki?'

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?