Ocak 2026 eş durumu mazeret tayini hakkında


21 Ekim 2025 09:55
selam hocalarım, 2025-2026 eğitim yılı şubat ara tayin dönemi kılavuzu yayımlanmadı sanırım, tahmini ne zaman olur?


batman123
Aday Memur
21 Ekim 2025 10:00
ocakta il emri olmuyor

birumuttanesi
Aday Memur
21 Ekim 2025 10:11

yani eşimin yanına gidememe ihtimalim var


Yondaimeminato
Daire Başkanı
21 Ekim 2025 10:21

Genelde Aralık ayının son haftasında kılavuz yayınlanıyor. İl Emri uygulaması yaz döneminde yapılan bir uygulama. Bu dönem için yazdığınız gibi puan üstünlüğüne göre eşinizin yanına gidememe durumunuz var.


birumuttanesi
Aday Memur
21 Ekim 2025 10:40

anladım hocam, şöyle söyleyeyim 10 yıllık öğretmenim, ilk atama dışında tayin istemediğim için süreç nasıl ilerliyor bilmiyorum. Eşim başka bir şehirde, ara tatilde daha az yer değişikliği oluyor tercihine yerleşirsin diyen de var, yazın il emrinde yerleşirsin diyen de var. açıkcası hangi dönem istemeliyim bilmiyorum, sizlerin bir önerisi var mıdır?


Yondaimeminato
Daire Başkanı
21 Ekim 2025 10:51

Kaç başvuru hakkınız varsa hepsini kullanın hocam. Bazı atama dönemlerinde tercih edilen X okulun 500 taban puanla kapattığını gördüm , başka bir atama döneminde aynı okul 268 puanla kapattı. Biraz şans işi , kimseyi dinlemeyin ve tüm haklarınızı kullanın. Bir kaybınız olmayacaktır, emin olabilirsiniz.

birumuttanesi
Aday Memur
21 Ekim 2025 11:02

çok teşekürler hocam..

