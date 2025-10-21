Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Polislik


21 Ekim 2025 10:18
Polislik

Polislikten düz memurluğa geçmek sizce mantıklı midir


Klcknn
Aday Memur
21 Ekim 2025 10:32

Polislikte kalmak için mantıklı sebep var mı ?


cia84
Genel Müdür
21 Ekim 2025 11:37

Var mi oyle bir imkan

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

21 Ekim Promosyon İhalesi Tek BaşlıkZam hayırlı olsunİcralık polisler2025 banka promosyonuEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİçeriden bilgiİptal edilen disiplin cezasıInstagram'dan numaramı paylaşan kişiyi bulabilir miyimToba yasada 25 yil filli hizmet emekli olabilme isteyende 60 yaşa kadar uzatabilcek gibi haber okuduPuan sistemindeki dengesizlikler

Sözlük

Gardaş gutlarım 3 Papa'nın ilk dış resmi seyahatini İznik'e yapacak olması 1 hattuşaş 3 Mjallby 1 aydınlanma 1 hakem kararları 3 mandal kardeşliği 1 mani 2 Türk filmlerinde sessiz sinema 2 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 2

Son Haberler

Erdoğan, Katar'la 24 Eurofighter Typhoon (Tranche 3A) alımını görüşüyorCHP kongresine daveti reddeden muhtara hakaret iddiasıİstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu: 186 tutuklama'URAP Türkiye Sıralaması'nda BARÜ'den önemli yükseliş'Kim kısa sürede mezun olmak istemez ki?'

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?