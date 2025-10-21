Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Polislikten düz memurluğa geçmek sizce mantıklı midir


21 Ekim 2025 10:18
Klcknn
Aday Memur
21 Ekim 2025 10:32

Polislikte kalmak için mantıklı sebep var mı ?


cia84
Genel Müdür
21 Ekim 2025 11:37

Var mi oyle bir imkan


neyapsamnereyegitsem
Aday Memur
21 Ekim 2025 16:46

düz memur maaşı 50 bin, senin maaşın şuan 65 bin, evin kira ise mantıklı değil


İSFU42
Aday Memur
21 Ekim 2025 16:54
Ben geçtim şahsen çok da memnunum

İSFU42
Aday Memur
21 Ekim 2025 16:55
Ben 62.000 alıyorum
memuraday-y
Şube Müdürü
22 Ekim 2025 14:22

Hangi kuruma hangi kadroya tam olarak nasıl geçtiniz acaba bana da bilgi verir misiniz ? Özelden yazsanız da olur .

