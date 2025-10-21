Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

İl içi tayin ve 34.maddeden il dışı


21 Ekim 2025 11:25
İl içi tayin ve 34.maddeden il dışı

Evet arkadaşlar her iki olayda başıma geldi elimde kazanılmış mahkeme örneği mevcut bu tarz problemle karşılaşıp dava açmak isteyen olursa iletişime geçenlere yardımcı olabilirim

