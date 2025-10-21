Memur alım ilanı iptali için yardım talebi

Ben Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde Elektrik Teknisyeni kadrosunda çalışıyorum. Elektrik Öğretmenliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinden mezun oldum. Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yüksek lisans yaptım. Kadromun teknisyen olmasına rağmen mühendis gibi çalışmakta ve imza atmaktayım. Yıllardır dilekçe vermeme sözlü olarak görüşmeme rağmen kurumum tarafından Unvan Değişikliği sınavı yapılmamıştır. Dolayısıyla hakkımı alamıyorum. Şimdi kurumum tarafından memur alım ilanına çıkılmış olup Elektrik-Elektronik Mühendisi alacaklarını ilan etmişlerdir. Bende bunu yaptıkları takdirde yürütmeyi durdurmak için mahkemeye başvuracağımı söyledim. Bana Memur alımlarında yürütmeyi durdurma konusunda mahkeme kararı örnekleri (özellikle kurumun ihtiyacını Unvan Değişikliği sınavı yapılarak kendi personeli ile karşılaması kamu yararına olacaktır şeklinde kararlar varsa) gönderebilirseniz çok sevinirim.
İlginize teşekkür ederim.
