Bilgi sahibi olanlar lütfen yardımcı olabilir mi?

21 Ekim 2025 12:58
Devlet hastanesinde sağlık teknikeriyim. Hamileliğimin başından beri raporluyum toplamda 3 ay doktorum rahim anomalisinden ötürü( yarım rahim) rapor verdi ve sonuna kadar vermekte kararlı çünkü riskli bir durum. Hastane müdürü 3 aydan sonra aynı hastalıktan ötürü heyet raporu alamazsın yasak diye tutturdu var mı böyle bir şey? Yardımcı olur musunuz lütfen.

