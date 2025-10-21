Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Gebelik döneminde aynı hastalıktan heyet raporu almak yasak mı? Rapor yok sayılabilir mi?


21 Ekim 2025 12:58
Gebelik döneminde aynı hastalıktan heyet raporu almak yasak mı? Rapor yok sayılabilir mi?

Devlet hastanesinde sağlık teknikeriyim. Hamileliğimin başından beri raporluyum toplamda 3 ay doktorum rahim anomalisinden ötürü( yarım rahim) rapor verdi ve sonuna kadar vermekte kararlı çünkü riskli bir durum. Hastane müdürü 3 aydan sonra aynı hastalıktan ötürü heyet raporu alamazsın yasak diye tutturdu var mı böyle bir şey? Yardımcı olur musunuz lütfen.

Çok Yazılan Konular

3+1 Statüsünde boşanmaSağlık bakanlığında eş tayini2025 İstifa sonrası tekrar atanma kurası İtirazEş durumu tayiniSağlık yatırımları genel müdürlüğüİllerin promosyon anlaşmaları (tek başlık)Özel sektör eş durumu tayiniKadrolu memurluktan sözleşmeliye geçiş işlemleri.İl içi-İller arası tayin hk.Psikiyatri raporu

Sözlük

Türk filmlerinde sessiz sinema 2 hititler 1 aydınlanma 1 cebinde piton yılanı taşımak 3 Göbeklitepe 1 libation 1 Fatih ürek 1 batıl inanç 1 Louvre Müzesi 3 manyezit 2

Son Haberler

Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah ile görüştüKreşte 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla çocuk bakıcısı tutuklandı'Kardeşim' dediği arkadaşına güvendi: 54 ayrı soruşturma açıldıMEB: MEBİ'de YKS tarama testleri kullanıma sunulduSilivri Adliyesi'nde görevli zabıt katibi ölü olarak bulundu

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?