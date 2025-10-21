Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Yardımcı olur musunuz? Konu heyet raporu


21 Ekim 2025 12:59
Yardımcı olur musunuz? Konu heyet raporu

Devlet hastanesinde sağlık teknikeriyim. Hamileliğimin başından beri raporluyum toplamda 3 ay doktorum rahim anomalisinden ötürü( yarım rahim) rapor verdi ve sonuna kadar vermekte kararlı çünkü riskli bir durum. Hastane müdürü 3 aydan sonra aynı hastalıktan ötürü heyet raporu alamazsın yasak diye tutturdu var mı böyle bir şey? Yardımcı olur musunuz lütfen


imrancuhadar
Memur
21 Ekim 2025 13:17

Yönetmelikte öyle bir ibare yok. Hatta kanunda da yok.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamu İşçilerinin Yardımcı Hizmetler Sınıfına Alınması ÇalışmasıBankasız Maaş2026 Ocak ZammıOcak 2026 zam tahiminiMemur memur olalı böyle zulüm görmedi.Memur maaş zammı anayasa mahkemesine görüldü2025 Ekim maaşlarımızı yazalımmemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kim2026 temmuz memur zammıİşçilerin 657 Sayılı DMK'na Dahil Edilmesi?

Sözlük

İstanbul'dan Paris'e giden Sanat Hırsızlığı 4 hakem kararları 3 Papa'nın ilk dış resmi seyahatini İznik'e yapacak olması 1 kadınlara askerlik uygulaması 1 libation 1 aydınlanma 1 kutnu 1 mani 2 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 2 Göbeklitepe 1

Son Haberler

Erdoğan, Katar'la 24 Eurofighter Typhoon (Tranche 3A) alımını görüşüyorCHP kongresine daveti reddeden muhtara hakaret iddiasıİstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu: 186 tutuklama'URAP Türkiye Sıralaması'nda BARÜ'den önemli yükseliş'Kim kısa sürede mezun olmak istemez ki?'

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?