Çaykur mevsimlik işçileri memuriyete geçiriyor KPSS yoluyla memur alımından vazgeçiyor


21 Ekim 2025 14:28
Çaykur mevsimlik işçileri memuriyete geçiriyor KPSS yoluyla memur alımından vazgeçiyor

Sağlam Kaynaklardan aldığımız bilgilere göre Çaykur bundan böyle KPSS ile memur almayacak olup kendi bünyesinde çalışan üniversite mezunu mevsimlik işçileri peyder pey memuriyete geçirecek..Sırf bu yüzden ihtiyacı olmasına rağmen geçtiğimiz merkezi alımda memur alımı yapmadı.Bu mesele Memurlar. Net tarafından günden yapılmalı ve bu haksız uygulama engellenmelidir..


the back of furkan
Daire Başkanı
21 Ekim 2025 14:37

zamanında teiaş'ta da güvenlikçileri memur yapmışlar.

etibor'da da benzer şeyler olmuş.

sağlık bakanlığında siyasi partilerin gençlik kollarından topladıkları taşeronları tıbbi sekreter yapıp kadroya aldılar.

ben hemen yazıyorum yazıyı. bu ülkenin gençleri kpss çalışıp sınavlarda ter dökerken bir gecede memuriyet almayacak kimse.

