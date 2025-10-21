Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

YER DEĞİŞİTME VE ATAMA


21 Ekim 2025 14:36
YER DEĞİŞİTME VE ATAMA

3. YILINI DOLDURAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROSU TAHSİS EDİLDİKTEN SONRA EŞ DURUMUNDAN DOLAYI MAZERET TAYİNİ İÇİN BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

Çok Yazılan Konular

Eş durumu tayinmaaş iadesi Becayiş Tek Başlık Tüm Kurumlar4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?7433 sayılı kanunla mağdur edilenlerSözleşmeli personel aynı ünvanda kadrolu olarak merkezi atamada atanabilir mi?

Sözlük

gram gümüş 250tl 2 manyezit 2 kadınlara askerlik uygulaması 1 ibrahim tatlıseks 1 Mjallby 1 Göbeklitepe 1 hakem kararları 3 Türk filmlerinde sessiz sinema 2 mani 2 hattuşaş 3

Son Haberler

Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah ile görüştüKreşte 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla çocuk bakıcısı tutuklandı'Kardeşim' dediği arkadaşına güvendi: 54 ayrı soruşturma açıldıMEB: MEBİ'de YKS tarama testleri kullanıma sunulduSilivri Adliyesi'nde görevli zabıt katibi ölü olarak bulundu

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?