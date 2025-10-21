Gündem \ Satılık ve Kiralık Tüm İlanlar
21 Ekim 2025 14:41
Mersin Mut Yeni Sezon Erken Hasat Orjinal Natürel sızma Zeyti·nyaği 05064958133
Arkadaşlar Mersin Mut bölgesinin bizzat seçtiğimiz zeytinlerden (%80 Ayvalık, %15 gemlik cinsi) , Erken Hasat, Düşük asit (%0.8) yüksek Polifenol a sahip yağlarımız her türlü teste açıktır, kendim Gıda Mühendisiyim, tüm süreci takip ederek üretim yaptırıldım, gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. İnstagram adresimiz zeytindagi.zeytincilik sipariş ve bilgi için 05064958133

ugur352352
Aday Memur
21 Ekim 2025 15:03
https:// Videolar için www.instagram.com/zeytindagi.zeytincilik?igsh=c3d4dWJ5a2N5amY5

ugur352352
Aday Memur
21 Ekim 2025 15:04
https://www.instagram.com/zeytindagi.zeytincilik?igsh=c3d4dWJ5a2N5amY5
