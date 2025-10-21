Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Eş durumu tayini sonrası iller arası tayin ne kadar süre sonra istenebilir ?


21 Ekim 2025 17:06
Eş durumu tayini sonrası iller arası tayin ne kadar süre sonra istenebilir ?

Arkadaşlar eş durumu yapalı 1 sene oldu.Ocak ayında iller arası tayine başvuru yapsam çıkar mı acaba ? Bilgisi olanlar lütfen yazabilir mi

