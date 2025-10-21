KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

Sınavsız 2. üniversite kayıtları 22 Ekim'e uzatıldı.


21 Ekim 2025 17:12
Sınavsız 2. üniversite kayıtları 22 Ekim'e uzatıldı.

yüksek puan alıp atanamayanlar için müthiş bir imkan. 2,5 senede bitiyor. iibf bölümü okuyup kolayca atanabilirsiniz.

Çevrim İçi (Online) Başvuru ve Kayıt Tarihi 21 Temmuz - 22 Ekim 2025

ayrıntılar;

https://forum.memurlar.net/konu/2571476/ikinci-universite-kayitlari-18-ekimde-bitiyor.html

Çok Yazılan Konular

Bilgisayar mühendisi olarak memur olmak?KPSS lisans 2026 P3 puanıyla iyi alım olacak diyorlar doğru mu?Tarım ve orman bakanlığı mı sağlık bakanlığı mı?TCDD sözleşmeli personel atama şartlarında değişiklik33 Yaştan sonra KPSSSınavsız 2. üniversite kayıtları başlıyorMehil süresiDevlet opera ve balesi memurlukDevlet opera ve balesi genel müdürlüğüDHMİ

Sözlük

mani 2 hattuşaş 3 mandal kardeşliği 1 buz aküsü 1 aydınlanma 1 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 2 kadınlara askerlik uygulaması 1 gidengelmez dağları 1 Türk filmlerinde sessiz sinema 2 ibrahim tatlıseks 2

Son Haberler

Doğuştan engelli Nakşin'in azmi: Lise eğitimine evinde başladıOtomobilde sır ölüm: Darp izlerine rastlandıAziz İhsan Aktaş soruşturması iki ile daha genişlediCumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a geldiLiselilerden Filistin'e anlamlı destek: Yatak üretip Kızılay'a teslim ettiler

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?