Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

90 bin mi şaka mı ?


21 Ekim 2025 17:25
90 bin mi şaka mı ?

Faizsiz kredi de yok dimi


KenanKomutan32
Memur
21 Ekim 2025 17:27

Şaka değil Şakooo


Myosman12345
Aday Memur
21 Ekim 2025 17:35
Taban fiyat neden uygulanmadı?

Küçük polis
Şube Müdürü
21 Ekim 2025 17:40

Neden şaka imiş kardeşim. Bu rezillik özel bankaların bok yemesi. İş bankası 100 dedi de vakıf masadan mı kalktı ya da yapı kredi 120 dedi de vakıf ihaleden çekildi mi??? Vallah gayet temiz bir rakama kapattı vakıf. Her yönüyle karda...


mengok
Şube Müdürü
21 Ekim 2025 18:30
ya da120 taban koydunda vakıf 121 mi vermedi .. valla haklısın
Küçük polis, 2 saat önce

Neden şaka imiş kardeşim. Bu rezillik özel bankaların bok yemesi. İş bankası 100 dedi de vakıf masadan mı kalktı ya da yapı kredi 120 dedi de vakıf ihaleden çekildi mi??? Vallah gayet temiz bir rakama kapattı vakıf. Her yönüyle karda...

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

21 Ekim Promosyon İhalesi Tek Başlık2025 banka promosyonuZam hayırlı olsunİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİçeriden bilgiInstagram'dan numaramı paylaşan kişiyi bulabilir miyimİptal edilen disiplin cezasıToba yasada 25 yil filli hizmet emekli olabilme isteyende 60 yaşa kadar uzatabilcek gibi haber okuduPuan sistemindeki dengesizlikler

Sözlük

mandal kardeşliği 1 batıl inanç 1 ibrahim tatlıseks 2 Louvre Müzesi 3 elma püresi 1 kişisel verilerimizin 600 TL'ye satılması 2 mrbeast'ın banka kuracak olması 1 ayasofya 2 gidengelmez dağları 1 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 2

Son Haberler

Doğuştan engelli Nakşin'in azmi: Lise eğitimine evinde başladıOtomobilde sır ölüm: Darp izlerine rastlandıAziz İhsan Aktaş soruşturması iki ile daha genişlediCumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a geldiLiselilerden Filistin'e anlamlı destek: Yatak üretip Kızılay'a teslim ettiler

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?