Duygusallıgı nasıl bırakabilirim?


21 Ekim 2025 17:31
Duygusallıgı nasıl bırakabilirim?

Kariyer anlamında zaten ev iş yapan kitaplarla zenginlesen bir dünyam var ailem ve allah harici umrumda değil nasıl cesaretli ve Cesur olabilirim? Uzak sehir tutarsa gitmek için ilk etapta babam sonra annem vs gelip gidecek

Tavsiyelerinize açığım

Şuan 24 bin özel sektör, kendi evimiz kira değil ama o zaman memur ya da mühendis nasipte ne varsa 55-75 gibi maaş bandında olacak


kreatin
Memur
21 Ekim 2025 17:48
ayın 15inde 80-90bin maaş aldıgında öyle güzel cesaret gelir ki sana. sen aileden uzakta yapamam edemem diye düşünüyorsundur. ama inanki zamanla cesaretlenicen
