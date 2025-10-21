kpss tarih için hiç bilmeyen sıfır birisine öneri?

Arkadaşlar merhaba,

KPSS?ye hazırlanıyorum ve sayısal öğrencisiyim. Hayatım boyunca tarihle pek ilgim olmadı, bu konuda gerçekten sıfır seviyesindeyim. Nasıl sözelciler rasyonel işlemlerde zorlanıyorsa, ben de tarihte o durumdayım,

hiçbir şekilde kalem oynatamıyorum. Bu yüzden, tarihi sıfırdan başlayarak sade ve anlaşılır bir şekilde anlatan bir YouTube kanalı önerebilir misiniz? veya daha farklı bir yöntem?