KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
kpss tarih için hiç bilmeyen sıfır birisine öneri?


21 Ekim 2025 18:14
Arkadaşlar merhaba,

KPSS?ye hazırlanıyorum ve sayısal öğrencisiyim. Hayatım boyunca tarihle pek ilgim olmadı, bu konuda gerçekten sıfır seviyesindeyim. Nasıl sözelciler rasyonel işlemlerde zorlanıyorsa, ben de tarihte o durumdayım,

hiçbir şekilde kalem oynatamıyorum. Bu yüzden, tarihi sıfırdan başlayarak sade ve anlaşılır bir şekilde anlatan bir YouTube kanalı önerebilir misiniz? veya daha farklı bir yöntem?

