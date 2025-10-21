Bir Psikolojik Danışman Gözünden Eğitim Sistemindeki Güncel Tartışma

Liselerde eğitim süresini kısaltma ile bizim sistemimiz asla düzelmez. Olaya baştan başlayalım hadi. Önceden 5+3 sistemi vardı şuan da 4+4 oldu bu. Yapılan bu değişiklik kesinlikle bizim sistemimize uygun bir sistem değil. Gelişim dönemi özelliklerini de dikkate alırsak bunu revize etmeliyiz, bu çağ çocukları için okula başlama yaşı kesinlikle 8 civarı olmalı akabinde 6+2'lik sistem olmalı. şuanki 5. ve 6. sınıflar kesinlikle ortaokul seviyesi öğrenciler değil. Çocuklar oyun çağına doyamadan okula gidiyorlar, e biliyorsunuz artık mahalle kültürü yok mahallede sosyalleşme oyun oynama da yok, apartmanda büyüyor hepsi. Kuşaklar arasındaki okula başlama yaşı farkedilmeli ve revize edilmeli. 6+2 lik sistemde öğrenci temel eğitimi alacak devamında yıllar önce ilk defa ortaya attığım fikir olan meslek ortaokullarına yöneltilecek. Boyacılık, kalıpçılık, tesisatçılım vs. Eğer çocuk küçük yaşta yönlendirilmezse çok geç kalınmış oluyor. Yönlendirme yapan ekibe tam yetki verilecek ve veli itiraz edemeyecek çünkü öğretmen öğrencisini tanır ve mesleğe yönlendirilmeli veya akademide devam etmeli diye karar verebilir. Devamında ise meslek ortaokuluna yönelik işlevsel meslek liselerine yönlendirme yapılacak. Hatta daha da profesyonel davranmak istersek bu çocuklar bu meslek ortaokullarında yatılı okuyacaklar. Telefon tablet internet kullanımı gerçek anlamda kontrollü olacak. Ailesiyle görüşmelerinde de gerekli kolaylık sağlanacak, bir askeri kamp gibi değil kesinlikle bahsettiğim. Şimdi bizim ülkemizde eğitim adına değişiklik ekibinde kim var çocuk gelişimci var mı ? psikolojik danışman psikaytr var mı bunları şeffafca söylemek lazım, bu kişiler çağınız ve çocuk gelişimi ile ilgili gerekli mantıklı açıklamaları kamuoyuna paylaşacaklar. Alternatif fikri olan veya ekleme çıkarma yapmak isteyen hocalarımızla konuşabiliriz. İyi akşamlar.

