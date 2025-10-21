Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Polislik mesleği hiç bu kadar aşalanmamıştı...


21 Ekim 2025 20:41
Polislik mesleği hiç bu kadar aşalanmamıştı...

90 bin ha yazık olsun 3 yıl önce 27 bin aldık. 2 maaş bile değil tüh size


memur3428
Daire Başkanı
21 Ekim 2025 20:46

50 milyar çamoluk otomotiv :)))


suprise123
Memur
21 Ekim 2025 20:48

Konu para olunca millet 2.şarkı unuttu


Avcıkurt
Aday Memur
21 Ekim 2025 20:52

Bence emniyet maaşları elden versin böylelikle tefeci bankalar kazanmaz

Toplam 3 mesaj

