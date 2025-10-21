Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : gül-feşan

31 Ekimde kurumların DPT kontenjan bildirimleri sonrası tercihler ne zaman olur?


21 Ekim 2025 21:31
31 Ekimde kurumların DPT kontenjan bildirimleri sonrası tercihler ne zaman olur?

31 ekimde tüm kurumların DPT na kontenjan bildirimleri belli olcak tercihler ne zaman olur bence kasım ya sizce?

Çok Yazılan Konular

Kurum emekli etmeye çalışıyor ne yapabilirim?

Sözlük

Mattia Ahmet Minguzzi 1 Fatih ürek 1 ayasofya 1 lisans süresini 3 yıla indirilmesi 1 Mjallby 1 hamsi kuşu 1 Louvre Müzesi 3 Orionid meteor yağmuru 2 İzlanda'da sivrisinek olması 2 karambol 1

Son Haberler

Okulda yaşanan feci kaza davasında ilk duruşma: Okulun ihmali bilirkişi raporunda!Araç kullanırken kalp krizi geçiren profesör hayatını kaybettiDanıştay'dan EYT kararı: Resen emekliye ayırmak hukuka aykırıGalatasaray'da maça saatler kala şok sakatlıkUzmanı uyardı: Ülke genelinde şiddetli yağışlar görülebilir

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?